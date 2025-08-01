Ловим удачу за хвост в рыбных местах: чего ждать от августа

22:49, 01 августа 2025, ПАИ

Энергии августа склоняют к решению конфликтов дипломатическим путём и к выработке долгосрочных стратегий. Об этом – в прогнозе астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на последний летний месяц.

Первая половина августа, особенно его вторая неделя, выглядит достаточно напряжённой. Если вы долгое время игнорировали напряжение, копили проблемы, будьте готовы, что в этот период они встанут в полный рост и вам хочешь не хочешь придётся ими заняться. Многое будет зависеть от ваших дипломатических навыков и умения договариваться с другими людьми. Напор и давление не принесут должного результата. Этот рецепт становится особенно актуальным после 7 августа, когда Марс переходит в дипломатический знак Весов.

Если проблемы действительно серьёзные, это повод задуматься о ваших целях и основных жизненных стратегиях. Ближайшие три месяца – хороший период, чтобы заняться их пересмотром и сменой главной парадигмы. А август больше про смену тактики. Если что-то долгое время не получалось, попробуйте сменить подход или порвать шаблон.

Старайтесь уходить от конфликтов, особенно вблизи полнолуния 9 августа. На этот период приходится пик напряжения. Если сохранять хладнокровие и выдержку, можно хорошо понять мотивы окружающих. В целом полнолуние поднимает вопросы взаимоотношения человека и коллектива или сообщества. Можно понять, те ли люди рядом с вами, шагаете вы в ногу или нет, помогает ли коллектив достигать важных целей или пора попрощаться.

Напомню, что до 11 августа Меркурий находится в ретроградном движении и это не самое лучшее время для новых стартов и заключения важных контрактов. По возможности их лучше отложить.

Вчерашние школьники сейчас переживают из-за поступления в вузы и колледжи, но здесь ретроградный Меркурий может сыграть на вашей стороне. Вполне вероятно, что после 11 августа результаты будут скорректированы: где-то неожиданно появится место, где-то дополнят списки, где-то исправят ошибки.

Первая треть месяца хорошо подходит для участия в творческих проектах, для демонстрации талантов, отдыха, пиара и для любых дел, которые работают на развитие личного бренда, помогают проявляться. Если давно хотели заявить о себе – дерзайте, особенно хороши для этого 3–5 августа.

Но для любви и романтических отношений первая неделя августа не самый удачный период. Многие могут столкнуться с разочарованием, обманом. Это период, когда бьются розовые очки, а прекрасный принц превращается в жабу. Будьте аккуратны также при принятии важных финансовых решений.

Вторая декада августа повышает шансы на счастливое стечение обстоятельств и неожиданную помощь, откуда не ждали. Если вы планируете важные начинания, лучше всего действовать в период с 12 по 15 августа. Но успех всё равно не будет лёгким. На небе одновременно гармоничные и напряжённые конфигурации. Это тот случай, когда без труда не вытащишь рыбку из пруда. Но зато шансы найти рыбное место повышаются кратно.

В этот период также возрастает риск необдуманных трат, особенно если вы и так склонны к транжирству. Но если в отношении финансов вы человек разумный и осторожный – можете делать крупные покупки или брать ипотеку: если вы в долгом поиске нужного, могут подвернуться очень удачные варианты.

Для тех, кто занимается торговлей и посреднической деятельностью, это тоже очень удачный период, чтобы совершить серьёзный прорыв, преодолеть застой, найти новые каналы сбыта или новых партнёров. В целом период хорош для ускорения в любой сфере.

После 20 августа, особенно вблизи новолуния, которое произойдёт 23 августа, рассчитывать, что всё пойдёт по запланированному сценарию, точно не стоит. Это время срыва планов, непредвиденных ситуаций и всего, что мы называем форс-мажором. Такое напряжение создаёт квадратура Урана к точке новолуния, поэтому планировать важных дел на этот период точно не стоит. Это новолуние также грозит эмоциональными качелями и срывами, особенно у нестабильных людей. Лучше избегать поспешных решений и действий. С 22 по 26 августа возрастает риск конфликтов и аварий. Могут быть неожиданные отключения электричества и поломка бытовых приборов.

Конец месяца – яркий и динамичный, лучше всего подходит для активного отдыха и развлечений. Романтические знакомства проходят гораздо легче, правда, имейте в виду, что новые знакомые могут пустить пыль в глаза и не оправдать ожиданий.

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