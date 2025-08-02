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Общество

Работники культуры Псковской области поздравили десантников с Днём ВДВ в госпитале

Работники культуры Псковской области посетили военнослужащих и ветеранов специальной военной операции (СВО), проходящих реабилитацию в псковском госпитале. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе министерства культуры Псковской области.

Фото: пресс-служба министерства культуры Псковской области

Заместитель министра культуры региона Вера Алексеева, творческая семья Абабковых – Константин, Юлия и Мария, заслуженная артистка России, солистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова и преподаватель детской музыкальной школы № 1 Пскова Анна Роор пришли на встречу с защитниками Родины.

К мероприятию также присоединились уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, координатор Центра добровольчества Псковского района Екатерина Анисимова и воспитанники детского ансамбля «Талантика».

Фото: пресс-служба министерства культуры Псковской области

В адрес десантников звучали слова благодарности и поздравления. Музыканты исполнили любимые защитниками песни, а также лично посетили военных в палатах, вручая памятные подарки от правительства Псковской области.

Ранее с 95-й годовщиной со дня образования воздушно-десантных войск всех, чьи жизнь и судьба связаны с ВДВ, поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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