Российские банки замедляют снижение процентных ставок по кредитам из-за высокого баланса депозитов

22:30, 02 августа 2025, ПАИ

Российские банки пока не спешат снижать процентные ставки по кредитам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом пишет агентство «Прайм».

Как сообщили аналитики финансового маркетплейса «Сравни», банки продолжают удерживать высокие кредитные ставки, поскольку на их балансе остается значительное количество депозитов, открытых во времена более высокой ключевой ставки. Для финансовых учреждений важно сбалансировать свои процентные доходы и расходы, что тормозит быстрое удешевление кредитов.

По данным экспертов, ставки по вкладам в крупнейших банках страны снизились к середине июля 2025 года: доходность по годовым вкладам опустилась до 17,5%, по полугодовым – до 18%, по трехмесячным – до 18,8%. Это примерно на 0,9–1,5 процентных пункта ниже, чем в начале июня, когда ключевая ставка составляла 21%.

В то же время ставки по потребительским кредитам остаются на высоком уровне – около 31,6% годовых, колеблясь в диапазоне от 25 до 38%, в зависимости от условий и профиля заемщика. За первые месяцы 2025 года существенных изменений в стоимости кредитов не произошло, колебания были минимальными – до 0,5 процентного пункта.

Аналитики связывают эту задержку в понижении ставок по кредитам с необходимостью банков удерживать прибыльность на фоне большого объема депозитов, оформленных ранее под более высокие процентные ставки. При этом Банк России уже начал постепенное снижение ключевой ставки – с 21% до 18% в июле 2025 года, и эксперты прогнозируют дальнейшее снижение кредитных ставок во втором полугодии 2025 года.