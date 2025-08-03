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Общество

Конверт к 100-летию города Дно выпустила «Почта России»

Специально к памятной дате – к 100-летию со дня присвоения Дно статуса города – «Почта России» выпустила конверт с видом дновского вокзала и штемпелем с гербом Дновского округа, сообщили ПАИ в редакции газеты «Дновец».

Фото: газета «Дновец»

Торжественная церемония спецгашения почтового конверта состоялась в районном культурном центре.

Фото: газета «Дновец»

Отметим, что автор фотографии на конверте – сотрудник редакции газеты «Дновец» Юлия Петрова.

Фото: газета «Дновец»

Напомним, что сегодня, 3 августа, в Дно отпразднуют День города и День железнодорожника. Запланирована обширная культурно-развлекательная программа. В частности, перед гостями выступит основатель и автор хитов группы «Руки вверх» Алексей Потехин.

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