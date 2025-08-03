Псковский губернатор поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

13:24, 03 августа 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днём железнодорожника, который отмечают сегодня, 3 августа.



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



















«Для Псковской области железнодорожная отрасль всегда имела особое значение. Многие города и посёлки – Дно, Новосокольники, Струги Красные, Бежаницы – выросли вокруг станций и узлов», – отметил глава региона в своём Telegram-канале.

Более четырёх тысяч псковичей трудятся на железной дороге: машинисты и проводники, инженеры и диспетчеры, строители, обходчики путей, специалисты по безопасности, заметил он.

Работники железнодорожного транспорта продолжают славные традиции предшественников, проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны, строивших Транссиб и БАМ, вносят неоценимый вклад в развитие транспортной системы региона и страны в целом, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Желаю всем железнодорожникам крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых профессиональных свершений», – заключил губернатор.

Напомним, что в 2024 году услугами железнодорожного транспорта в Псковской области воспользовалось 1,1 млн человек. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 3,5 %, сообщает Псковстат.

По территории области проходит 1 089 километров железнодорожных путей общего пользования. Железнодорожная сеть включает в себя четыре крупных железнодорожных узла, которые соединяют регион с другими областями России.