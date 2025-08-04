Взрывы пиротехники услышат жители Псковского района во время съёмок фильма

14:34, 04 августа 2025, ПАИ

О взрывах пиротехники и холостых выстрелах предупредили жителей Псковского района в администрации муниципалитета. Сообщение размещено в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 4 августа, с 17:00 до 21:00 в районе деревни Глоты Ядровской волости пройдут съёмки сцен для документального фильма ГТРК «Псков», посвящённого одному из героев специальной военной операции. Для создания эффектов будут использованы пиротехнические средства и холостые выстрелы из автоматического оружия.

«Просим жителей Ядровской волости и гостей Псковского муниципального округа учитывать данную информацию», – отметили в администрации.