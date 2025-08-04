Российские школьники стали определяться с будущей профессией к 11-му классу

16:09, 04 августа 2025, ПАИ

Большинство подростков, обучающихся в 11-м классе, уже выбрали будущую профессию, хотя за некоторых такой выбор по-прежнему делают родители. Это удалось выявить в рамках исследования проекта единой модели профориентации «Билет в будущее», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», пишет РБК.

Среди выпускников этого года большинство (71,7 %) либо твёрдо определились с профессией, либо находились в активной стадии выбора. Школьники выпускных классов в течение года проходили диагностику, которая оценивает уровень готовности к выбору профессии.

Всего диагностику прошли почти 51 тысяча учащихся 11-х классов во всех регионах. В Псковской области в исследовании приняли участие 164 выпускника, процент общей готовности составил 28,7 %.

По общей оценке, на вопрос об уровне готовности самостоятельно выбрать профессию треть опрошенных уверенно заявили, что уже сделали выбор. Почти 40 % ещё находятся в поиске и рассматривают несколько вариантов, а в неопределённой ситуации находились 16,9 % опрошенных. Они узнавали о профессиях, но пока не выбрали какую-то одну. Минимальную вовлечённость в вопрос выбора профессии показал каждый десятый участник тестирования (11,5 %).

По мнению авторов исследования, ранняя профориентация крайне важна. Особенно это необходимо для трети выпускников, которые нуждаются в поддержке и первом импульсе для определения возможной профессии.

Вместе с этим выпускникам задавали вопрос на тему того, определились ли они уже с будущей профессией и образованием. Чуть больше половины сообщили, что выбрали и образование, и профессию. 23,32 % опрошенных успели только образование, а 12,57 % – только профессию. В полной неопределённости на момент проведения опроса находились 12,22 % учеников. Эксперты проекта «Билет в будущее» подчеркнули, что процент детей, которые активно формируют свой выбор, растёт с каждым годом.

Генеральный директор центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии», эксперт проекта «Единая модель профориентации» Кирилл Кузнецов заметил, что, по исследованию в 2016-2017 годах, с профессией не определились около 40 % выпускников. Сейчас доля таких ребят – меньше 15 %. При этом, как он отметил, такой выбор может быть и ложным или сделанным «за компанию». Но и такая ситуация не является критичной, так как в сегодняшнем мире зачастую люди могут поменять профессию несколько раз, главное – наработать профессиональные навыки.

Тренд на профессионализацию показывают и результаты исследований Высшей школы экономики. Директор института образования ВШЭ Евгений Терентьев рассказал, что студенты в университете уже имеют полное представление о своей профессии. По его словам, это стало возможным благодаря активной профориентационной работе в школе и государственному дискурсу.

Подростковый психолог Юлия Холодова также отметила, что возможности быстрого определения с профессией способствует разнообразие образовательных маршрутов и выбор не расценивается как «один раз и на всю жизнь». Многие относятся к этому как к эксперименту.

Доцент кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при Правительстве РФ, психолог Юлия Конычева обратила внимание, что часто важную роль в выборе профессии играют родители. Они дают вектор, направляющий выпускника в этом вопросе. Но и сам школьник должен внимательно рассмотреть это наставление, так как порой сомнения о выбранной профессии приходят уже на третьем курсе университета.

Напомним, что проект «Билет в будущее» существует с 2018 года, на его сайте школьники могут проходить тестирования. Вместе с этим в рамках проекта обучающиеся посещают экскурсии и мастер-классы, общаются со специалистами разных компаний. Обязательная профориентация в школах ведётся с 2023 года. Она проходит в рамках «Единой модели профориентации».