Законопроект о совместном воспитании детей после развода внесли в Госдуму

18:27, 04 августа 2025, ПАИ

Депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который предусматривает совместное воспитание детей после развода. Информация об этом была опубликована 4 августа в электронной базе законопроектов Госдумы.

Законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс новой статьёй, которая будет регулировать условия и порядок совместного воспитания ребёнка. В случае если супруги не могут договориться о том, с кем останется ребёнок после развода, суд сможет самостоятельно определить порядок совместного воспитания, пишут «Известия».

Согласно документу, при установлении совместного воспитания суд определяет индивидуальный график проживания ребёнка с каждым из родителей. Время, которое ребёнок проводит с каждым из родителей, будет распределено поровну. Мнение ребёнка будет учитываться, если ему исполнилось десять лет. Родители также могут заключить письменное соглашение об иных условиях совместного воспитания.

Совместное воспитание не может быть назначено судом, если у одного из родителей нет постоянного места жительства или он проживает за границей. Также совместное воспитание не назначается, если у одного из родителей нет родительских прав или если оставление ребёнка с одним из родителей представляет опасность для его жизни.

Кроме того, среди случаев, когда совместное воспитание невозможно, указаны хронические заболевания у ребёнка, график работы родителей (вахтовый метод, длительные командировки) и большие расстояния между местами проживания родителей. Также суд может принять решение о невозможности совместного воспитания, основываясь на заключении органов опеки после проверки условий жизни ребёнка.