Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Несовершеннолетний попал под машину на Крестовском шоссе в Пскове

В Пскове на Крестовском шоссе 17-летний юноша, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под автомобиль Lada Granta. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Бригада медицины катастроф госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение.

На месте работают спасатели и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2025

Несовершеннолетний попал под машину на Крестовском шоссе в Пскове
04 августа 2025

Женщина в зелёно-голубом сарафане пропала в Пскове
04 августа 2025

Автомобиль протаранил газовую трубу и вылетел в кювет в Псковском районе
04 августа 2025

Более семи миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками
04 августа 2025

В Опочецком районе следователи выясняют обстоятельства утопления женщины
04 августа 2025

Водителей просят помочь в поисках пропавшего великолучанина
04 августа 2025

Опасный пастернак: покос участка закончился для псковича ожогами
04 августа 2025

«Игра в бильярд»: картины на 13 млн рублей пытался провезти житель Литвы в Псковскую область

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...