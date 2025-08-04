Несовершеннолетний попал под машину на Крестовском шоссе в Пскове

22:05, 04 августа 2025, ПАИ

В Пскове на Крестовском шоссе 17-летний юноша, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под автомобиль Lada Granta. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Бригада медицины катастроф госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение.

На месте работают спасатели и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.