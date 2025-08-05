Владимир Путин поздравил опочецкого ветерана с 95-летием

16:22, 05 августа 2025, ПАИ

95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Виктору Владимирову из Опочецкого района. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Юрия Ильна



Фото: из Telegram-канала Юрия Ильна



Юрий Ильин поздравил ветерана от имени президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он вручил Виктору Владимирову персональное письмо с поздравлениями и памятный подарок.

Глава Опочецкого округа от себя лично пожелал ветерану крепкого здоровья, отличного настроения и чтобы рядом всегда находились близкие люди. «Ваше поколение – пример мужества и патриотизма для всех нас», – заключил он.