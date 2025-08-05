Ситуацию с лагерем в Невельском районе прокомментировали в Центре детского отдыха

18:56, 05 августа 2025, ПАИ

Публикации в соцсетях о ненадлежащих условиях проживания детей из Белгородской области в детском лагере «Звёздный» в Невельском районе прокомментировала директор ГБУ Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова. В беседе с корреспондентом ПАИ она рассказала о реальном положении дел в организации.

Татьяна Богданова пояснила, что помещения, о которых идёт речь в сообщениях, – это технические узлы, где работают сантехники. «Дети заехали в пересменок, шла наладка, проверка всех узлов. Наверное, кто-то имел доступ в те помещения, которые в обычное время закрыты», – сказала она.

Татьяна Богданова подчеркнула, что перед открытием четвёртой смены детский лагерь получил необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение и разрешения всех надзорных органов.

«Перед каждой сменой в лагере проводят генеральную уборку с привлечением клининговых компаний, и в данном случае между третьей и четвёртой сменами эти же работы были выполнены. Проведена полная замена постельного белья, в эту смену бельё пошло вообще абсолютно новое, – продолжила директор центра. – Есть вся необходимая инфраструктура и для проведения мероприятий, и для санитарных целей. Все обеспечены бесперебойной горячей и холодной водой, все системы исправны. У нас детский лагерь, и мы работаем в соответствии с установленными для этой категории нормами».

«Уборщицы работают на этажах с дезинфицирующими средствами, – отметила руководитель. – Мы каждый день делаем обработку полов и стен. И конечно, на краске полов могут быть светлые пятна, но это результат обработки: мы обязаны это делать в детских лагерях».

По словам Татьяны Богдановой, буквально вчера, 4 августа, на место выезжали специалисты Роспотребнадзора и нарушений не выявили.

Руководитель центра также отметила, что сероводородная вода – особенность Невельского района, в частности Опухликов. «Мы объяснили ситуацию с водой ещё в первый день. Для нас сероводородная вода привычная. Есть разрешение по её природному содержанию, по её составу, лечебным особенностям. Всё разъяснили, и абсолютное большинство ребят поняли, никак не реагируют на это. А отдыхают у нас дети и из соседних регионов, и из Москвы, из Санкт-Петербурга», – заметила Татьяна Богданова и подчеркнула, что лагерь обеспечен бутилированной водой в необходимом количестве.