День деревни отметили жители Солоново в Псковском районе

23:44, 05 августа 2025, ПАИ

День деревни отметили жители Солоново в Псковском районе. Как прошёл праздник, рассказала глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова, глава сельского поселения Наталья Волкова и заместитель председателя районного Собрания депутатов Виктор Герасимов поздравили жителей с праздником, поблагодарили за их труд, общественную активность и неравнодушие к жизни родного населённого пункта.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес активистов местного ТОС «Солоново». В этом году благодаря участию в региональном и муниципальном конкурсе грантов им удалось привлечь на свою территорию 700 тысяч рублей дополнительных средств, которые направлены на ремонт дороги, обеспечение безопасности и озеленение пожарного водоёма, отметила глава муниципалитета.

Наталья Фёдорова пожелала жителям деревни доброго здоровья, благополучия, успехов, мирного неба над головой.

Ранее сообщалось, что жители Новоржевского округа отметили День деревни в Орше и Баруте.