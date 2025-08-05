День деревни отметили жители Солоново в Псковском районе
День деревни отметили жители Солоново в Псковском районе. Как прошёл праздник, рассказала глава муниципалитета Наталья Фёдорова.
Глава Псковского района Наталья Фёдорова, глава сельского поселения Наталья Волкова и заместитель председателя районного Собрания депутатов Виктор Герасимов поздравили жителей с праздником, поблагодарили за их труд, общественную активность и неравнодушие к жизни родного населённого пункта.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес активистов местного ТОС «Солоново». В этом году благодаря участию в региональном и муниципальном конкурсе грантов им удалось привлечь на свою территорию 700 тысяч рублей дополнительных средств, которые направлены на ремонт дороги, обеспечение безопасности и озеленение пожарного водоёма, отметила глава муниципалитета.
Наталья Фёдорова пожелала жителям деревни доброго здоровья, благополучия, успехов, мирного неба над головой.
Ранее сообщалось, что жители Новоржевского округа отметили День деревни в Орше и Баруте.