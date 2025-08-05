Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День деревни отметили жители Солоново в Псковском районе

День деревни отметили жители Солоново в Псковском районе. Как прошёл праздник, рассказала глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Фото из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

Глава Псковского района Наталья Фёдорова, глава сельского поселения Наталья Волкова и заместитель председателя районного Собрания депутатов Виктор Герасимов поздравили жителей с праздником, поблагодарили за их труд, общественную активность и неравнодушие к жизни родного населённого пункта.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес активистов местного ТОС «Солоново». В этом году благодаря участию в региональном и муниципальном конкурсе грантов им удалось привлечь на свою территорию 700 тысяч рублей дополнительных средств, которые направлены на ремонт дороги, обеспечение безопасности и озеленение пожарного водоёма, отметила глава муниципалитета.

Наталья Фёдорова пожелала жителям деревни доброго здоровья, благополучия, успехов, мирного неба над головой.

Ранее сообщалось, что жители Новоржевского округа отметили День деревни в Орше и Баруте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

Каменную ограду кладбища приводят в порядок в Новоржеве
05 августа 2025

День деревни отметили жители Солоново в Псковском районе
05 августа 2025

МЧС и Росгвардия совместно потушили условный пожар
05 августа 2025

В Псковской области продолжается благоустройство объектов по нацпроекту
05 августа 2025

Круговой перекрёсток на Запсковье отремонтировали раньше срока
05 августа 2025

Впечатлениями поделились участники проекта «Летний институт» в Пскове
05 августа 2025

Итоги конкурса молодых поэтов «Словенские ключи – 2025» подвели в Пскове
05 августа 2025

Визит Сергея Степашина в Псковскую область

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...