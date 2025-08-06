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Общество

Налоговый вычет в России могут увеличить

Увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 до 360 тысяч рублей предложили в Госдуме РФ, сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

Законопроект также вносит изменения в статью 219 части 2 Налогового кодекса РФ. Они предусматривают социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление.

В документах авторы уточнили, что применение социальных вычетов из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) позволяет налогоплательщику вернуть или не заплатить часть налога за счёт уменьшения налоговой базы. Социальные налоговые вычеты позволяют уменьшить реальные социально значимые расходы налогоплательщика.

По мнению депутатов, введение такой меры позволит гражданам повысить их доходы. Также это сделает более доступными качественное образование, физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по организации отдыха и оздоровлению детей.

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