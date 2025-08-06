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Общество

До +24 градусов прогнозируют в Псковской области 7 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 7 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём местами кратковременные дожди. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление будет низким.

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