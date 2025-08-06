До +24 градусов прогнозируют в Псковской области 7 августа

10:50, 06 августа 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 7 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём местами кратковременные дожди. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление будет низким.