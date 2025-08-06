В 90% случаев полиция раскрывает курьеров мошенников – эксперт

15:28, 06 августа 2025, ПАИ

О раскрываемости преступлений, связанных с мошенничеством, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 августа.

«В 2023-2024 годах люди сами отдавали курьерам деньги – в пакетах, с вещами. Курьеры первоначально не знали, что везут. Потом некоторые курьеры догадывались, понимали, что тут что-то неспроста – вроде устраивался в финансовую организацию, а тут одни пенсионеры дают какие-то пакеты. Некоторые боятся, говорят, что больше не будут заниматься этим», – отметил он.

Но выйти из мошеннической схемы не получается – злоумышленники начинают шантажировать и угрожать полицией, а затем обещают «отпустить» через определённое количество доставок украденных денег. «Естественно, они не отпускают, пока сами сотрудники полиции не задерживают курьеров. Таких мы находим в 90 % случаев. Устанавливаем все обстоятельства, личности», – сказал Дмитрий Борников.

Кроме того, по его словам, нередки случаи, когда устанавливаются мошенники, которые действовали единолично. «Молодые люди вычитали схемы, на одной из площадок продавали вымышленный товар и пытались заработать. Таких личностей мы устанавливаем. Не нужно заниматься такой деятельностью. Вы думаете, что вы умные, но есть люди умнее», – предостерёг оперуполномоченный.

По словам специалиста, за прошлый год банки вернули псковичам около десяти миллионов рублей, украденных мошенниками, а курьеры вернули пострадавшим ещё около трёх миллионов рублей.