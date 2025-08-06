361 малыш родился в Псковской области в июле

15:58, 06 августа 2025, ПАИ

361 малыш родился в Псковской области в июле, сообщается в группе Псковского клинического перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

В том числе 278 малышей появились на свет в стенах центра, из них 148 мальчиков и 130 девочек. В Пскове родилось четыре двойни.

В Великолукском родильном доме в июле появился на свет 81 малыш, из них 43 мальчика и 38 девочек.

63 женщины стали многодетными мамами, родив третьего ребёнка, в 26 семьях появился четвёртый малыш, 11 женщин стали мамами в пятый раз, шесть мам родили шестого ребёнка, две – седьмого, одна – восьмого, а также ещё одна мама – 11-го.