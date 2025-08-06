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Общество

Карантин по повилике впервые ввели в Порховском районе

Карантинную фитосанитарную зону по повилике впервые ввели в Порховском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В июле в деревне Нижние Горки в рамках мониторинга государственный инспектор ведомства отобрал образец сорного растения и направил для исследований в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам лабораторных экспертиз в пробе выявили повилику. 5 августа на территории деревни установили карантинную фитосанитарную зону и ввели карантинный фитосанитарный режим на площади 52,6 гектара. Также разработана программа локализации и ликвидации очага карантинного объекта.

Отметим, на территории Псковской области действуют 17 карантинных фитосанитарных зон по повилике на общей площади 2 925,91 гектара. Зоны находятся в Пустошкинском, Великолукском, Невельском, Островском, Себежском, Пушкиногорском, Куньинском районах.

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