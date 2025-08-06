Два человека пострадали после столкновения автомобилей в Красногородском районе

16:20, 06 августа 2025, ПАИ

Volkswagen Polo и грузовой Iveco столкнулись у деревни Столбово в Красногородском районе. После чего оба автомобиля съехали в кювет, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Они оба получили ссадины, но отказались от госпитализации. Водитель грузовика не пострадал. Все участники аварии были трезвы.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.