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Происшествия

Два человека пострадали после столкновения автомобилей в Красногородском районе

Volkswagen Polo и грузовой Iveco столкнулись у деревни Столбово в Красногородском районе. После чего оба автомобиля съехали в кювет, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Красногородском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Красногородском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Красногородском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Красногородском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП в Красногородском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Они оба получили ссадины, но отказались от госпитализации. Водитель грузовика не пострадал. Все участники аварии были трезвы.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.

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