В Опочке благоустраивают территорию на улице Набережной

22:23, 06 августа 2025, ПАИ

В Опочке стартовали работы по благоустройству территории возле пешеходного моста через реку Великую на улице Набережной, сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём телеграм-канале.

Проект благоустройства территории разработало ТОС «Вместе».

«Каждый уголок нашей малой родины заслуживает внимания и заботы. Облагораживая общественные места, мы создаём условия для комфортной городской среды, улучшаем качество жизни и укрепляем чувство гордости за свой город. Друзья! Этот проект воплощается именно благодаря вашей активной гражданской позиции и участию в проектах территориального общественного самоуправления», – сказал Юрий Ильин.

Позже подрядчик займётся ремонтом и самого моста, добавил глава муниципалитета.