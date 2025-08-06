В Опочке благоустраивают территорию на улице Набережной
В Опочке стартовали работы по благоустройству территории возле пешеходного моста через реку Великую на улице Набережной, сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём телеграм-канале.
Проект благоустройства территории разработало ТОС «Вместе».
«Каждый уголок нашей малой родины заслуживает внимания и заботы. Облагораживая общественные места, мы создаём условия для комфортной городской среды, улучшаем качество жизни и укрепляем чувство гордости за свой город. Друзья! Этот проект воплощается именно благодаря вашей активной гражданской позиции и участию в проектах территориального общественного самоуправления», – сказал Юрий Ильин.
Позже подрядчик займётся ремонтом и самого моста, добавил глава муниципалитета.
Участники проекта ПсковГУ «Летний институт» проходят стажировку в петербургских вузах