Мишустин инициировал расширение возможностей для пробных ЕГЭ и ОГЭ

10:40, 07 августа 2025, ПАИ

С инициативой по расширению возможностей для проведения пробных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ в условиях, максимально приближённых к реальным, выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

Необходимость создания более широких возможностей для школьников, желающих заранее протестировать свои знания в условиях, схожих с экзаменационными, подчеркнул премьер на встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

«Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ заранее. И конечно, условия тестирования должны быть максимально приближёнными к условиям, когда будет непосредственно государственное испытание», – отметил Михаил Мишустин.

По мнению главы Правительства РФ, существующая система не предоставляет школьникам достаточного количества возможностей для пробного тестирования в условиях, максимально приближённых к экзаменационным.

«Надо работать вместе с регионами над созданием возможностей, когда ребёнок может через цифровую платформу записаться в ближайшее время и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближённых к условиям сдачи. У меня просьба проработать эти вопросы, доложить в правительство в ближайшее время и подумаем, что для этого необходимо сделать», – сказал Михаил Мишустин.