Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит

11:34, 07 августа 2025, ПАИ

Договор, оформленный под влиянием мошенников, может быть признан судом недействительным, если у гражданина есть постановления о возбуждении уголовного дела и о признании его потерпевшим, а также заключение психолого-психиатрической экспертизы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, юриста Евгения Машарова.

«Признание кредитов недействительными – одна из действенных мер по защите прав граждан, пострадавших от телефонных мошенников. Важно знать, что в случае оформления кредитного договора, находясь под влиянием мошенников, такой договор может быть признан недействительным. Для подачи искового заявления в суд необходимо иметь на руках постановления о возбуждении уголовного дела и о признании человека потерпевшим, а также заключение психолого-психиатрической экспертизы», – отметил Евгений Машаров.

Экспертизу назначает следователь по уголовному делу, который ведёт расследование.

Для оспаривания мошеннического кредита нужно также направить в банк досудебную претензию с требованием аннулировать долг, а затем подать иск в суд с требованием признать кредитный договор недействительным. Срок исковой давности для подобных дел составляет один год, госпошлина – три тысячи рублей, но в случае удовлетворения иска эти расходы взыскиваются с банка.

В Общественной палате РФ оказывают помощь потерпевшим и уже подготовлено несколько исков и претензий к банкам по подобным случаям. Евгений Машаров подчеркнул, что признание кредитов недействительными – важный инструмент защиты граждан от дистанционного мошенничества.