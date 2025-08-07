Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

17,5 километра дороги отремонтировали в Стругокрасненском районе

Дорогу Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса обновили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Работы охватили 17,5 километра. Специалисты обновили дорожное покрытие, заменили водопропускные трубы, укрепили обочины, привели в порядок автобусные остановки.

Отремонтированная трасса обеспечивает транспортную связь с федеральной автомагистралью Р-23. Также дорога ведёт к посёлку Струги Красные, где расположены школа и больница.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

Флаг России установят в учреждениях молодёжной политики
07 августа 2025

Новый отель появится на улице Леона Поземского в Пскове
07 августа 2025

Великолукские полицейские провели рейды по выявлению нарушителей
07 августа 2025

120 + 300 + 1500: сколько стоит собрать рюкзак первоклассника
07 августа 2025

Новая схема мошенничества: поддельные письма от ГАИ рассылают россиянам
07 августа 2025

Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
07 августа 2025

Молодёжь приглашают принять участие в конференции «Писатели Псковщины»
07 августа 2025

Дожди и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области 8 августа

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...