17,5 километра дороги отремонтировали в Стругокрасненском районе

10:26, 07 августа 2025, ПАИ

Дорогу Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса обновили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Работы охватили 17,5 километра. Специалисты обновили дорожное покрытие, заменили водопропускные трубы, укрепили обочины, привели в порядок автобусные остановки.

Отремонтированная трасса обеспечивает транспортную связь с федеральной автомагистралью Р-23. Также дорога ведёт к посёлку Струги Красные, где расположены школа и больница.