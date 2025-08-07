17,5 километра дороги отремонтировали в Стругокрасненском районе
Дорогу Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса обновили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Работы охватили 17,5 километра. Специалисты обновили дорожное покрытие, заменили водопропускные трубы, укрепили обочины, привели в порядок автобусные остановки.
Отремонтированная трасса обеспечивает транспортную связь с федеральной автомагистралью Р-23. Также дорога ведёт к посёлку Струги Красные, где расположены школа и больница.