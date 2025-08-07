Дожди и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области 8 августа

11:08, 07 августа 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 8 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью местами, днём в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днём в отдельных районах будет гроза. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе в отдельных районах порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление будет низким.