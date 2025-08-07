Молодёжь приглашают принять участие в конференции «Писатели Псковщины»

11:27, 07 августа 2025, ПАИ

Принять участие в первой конференции «Писатели Псковщины» в рамках проекта «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» приглашает молодёжь от 14 до 35 лет Псковский городской молодёжный центр. Об этом ПАИ сообщили в центре.

Для участия необходимо подготовить работу по одному из следующих направлений:

«Память и наследие» – исследования о писателях и поэтах Псковской области, которые ушли из жизни;

«Современные голоса» – исследования о ныне живущих писателях и поэтах Псковской области.

Оформленную работу следует отправить вместе с заявкой до 25 сентября (включительно).

По итогам этапа подачи заявок выберут работы для участия в очной конференции. Имена участников, прошедших в очный этап, опубликуют в официальной группе молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте». Для очного выступления участникам необходимо подготовить презентацию, время выступления не должно превышать семи минут. Точная дата, время и место проведения очной защиты работ будут сообщены позже, уточнили в центре.

Всех участников отметят грамотами, а победителей – дипломами и памятными призами. Все подробности можно узнать на сайте Псковского городского молодёжного центра.

Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.