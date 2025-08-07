«Это не абстрактная история, это память каждого из нас»: Наталья Исакова – о «Судьбах героев»

12:44, 07 августа 2025, ПАИ

«Каждый архив хранит не только исторические документы, но и судьбы людей», – подчеркнула директор Государственного архива Псковской области и член Общественной палаты России Наталья Исакова. С экспертом мы поговорили о проекте «Судьбы героев», который реализует Псковский государственный университет при поддержке «Движения первых».

– Наталья Ивановна, расскажите о своём видении проекта «Судьбы героев». В чём его особая значимость для Псковской области?

– Этот проект чрезвычайно важен для нашего региона. Псковская земля – это особое место, где происходили трагические и героические события Великой Отечественной войны. За время оккупации с 1941 по 1944 год на территории нашего региона было уничтожено более 70 тысяч мирных жителей. Проект «Судьбы героев» даёт возможность сохранить память о каждом человеке, который внёс свой вклад в Победу – будь то партизан, подпольщик или труженик тыла.

В архиве мы храним уникальные документы военного времени – от решений местных властей о мобилизации до трофейных документов немецких оккупационных властей. Каждый документ – это чья-то судьба. И сейчас, когда молодёжь получает возможность изучать эти материалы в рамках проекта, создаётся живая связь между поколениями.

– Как архив участвует в реализации проекта? Какую поддержку вы оказываете его участникам?

– Наш архив является партнёром проекта. Мы предоставляем участникам доступ к архивным документам, если необходимо. У нас хранится огромный массив документов периода Великой Отечественной войны – это и списки жителей оккупированных территорий, и материалы комиссий по расследованию злодеяний, и документы о восстановлении области после освобождения.

И участники проекта «Судьбы героев» при необходимости что-то узнать или уточнить всегда могут обратиться к нам. Иногда просто с нескольких известных фактов о жизни своего героического прадедушки или прабабушки многие школьники начинают настоящие расследования, прибегая к возможностям архивов.

Проект «Судьбы героев» – это не просто сбор информации, это школа исторического исследования. Они осваивают современные цифровые технологии для сохранения памяти – создают интерактивную карту и базу данных.

А когда несколько тысяч детей и молодёжи из всех муниципалитетов Псковской области получают уникальную возможность стать исследователями истории своей малой родины, это дорогого стоит. Они не просто изучают историю – они её создают, делая доступной для будущих поколений.

– В чём, на ваш взгляд, уникальность цифровой карты и базы данных, которые создаются в рамках проекта?

– Это принципиально новый подход к сохранению исторической памяти. С помощью интерактивной карты любой человек, проезжая мимо памятного места, связанного с Великой Отечественной войной, сможет легко узнать всю информацию о героях, которым это место посвящено.

База данных станет общедоступным ресурсом, который дополнят всё новые истории. Проект использует современные медиаинструменты для всестороннего сохранения истории о героях войны, связанных с Псковской землёй. Это не просто электронный каталог – это живая память, которая будет пополняться и развиваться.

Архивистам такие подходы к сохранению документального наследия очень близки: свидетельства, документы, истории, рассказанные очевидцами тех событий, должны быть максимально доступны.

История – это не далёкое прошлое, это наше настоящее и будущее. В архиве мы видим, как каждый день к нам обращаются люди, ищущие информацию о своих родственниках – участниках войны. А проект «Судьбы героев» даёт возможность каждому молодому человеку стать хранителем памяти. Не какой-то абстрактной, а максимально приближённой к месту, где он живёт, к истории своей семьи.

Поэтому приглашаю всех желающих присоединиться к проекту.