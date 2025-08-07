Псковичам объяснили, как распознать отравление грибами и помочь пострадавшему

15:55, 07 августа 2025, ПАИ

Случаи отравления грибами – довольно распространенное явление. И в этой ситуации оказание неотложной помощи является залогом спасения здоровья, а иногда и жизни. Как распознать отравление грибами и помочь пострадавшему, объяснили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Симптомы отравления грибами могут включать резкую головную боль, сильную тошноту и рвоту, боли в животе, нарушения зрения, жажду и обезвоживание, а также хриплый голос. Также могут наблюдаться судороги, слабость и повышенное потоотделение, а пульс становится слабым. В тяжёлых случаях возможно похолодание конечностей, синюшность кожи и снижение температуры тела.

При отравлении грибами первые симптомы появляются через полтора-два часа. Если же они возникают через 6–22 часа, это свидетельствует об употреблении особо ядовитых грибов, таких как бледная поганка или мухомор.

В первую очередь необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До её приезда нужно промыть пострадавшему желудок, вызвать рвоту, дать абсорбент. Помимо этого, необходимо передать остатки грибов медикам, а также узнать у пострадавшего, кто ещё ел эти грибы.