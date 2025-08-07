О жизни бывшего псковского и витебского губернатора рассказал сотрудник «Михайловского»

15:46, 07 августа 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 августа, принимает участие в работе международного круглого стола «Одна земля – одна история», инициированного и организованного Витебской областной библиотекой имени В. И. Ленина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Специально к этому событию учёный секретарь «Михайловского» Эдуард Узенёв подготовил доклад об Алексее Пещурове, который в разные годы был витебским и псковским гражданским губернатором, подчеркнули в Пушкинском заповеднике.

«Рассказ о жизни и деятельности Алексея Пещурова – это рассказ не только о Пскове и Витебске, но и о Михайловском, о Пушкине. Именно Пещурову, тогда предводителю дворянства Опочецкого уезда, был поручен надзор за поэтом во время ссылки в Михайловское, и чиновник немало сделал для того, чтобы облегчить жизнь «ссылочному невольнику», как называл себя Пушкин. В сущности, надзор был превращён в формальность, запрет выезжать за пределы Михайловского был послаблен (разрешено было посещать населённые пункты в Псковской губернии, Великий Новгород, Боровичи). Именно в имение Пещурова Лямоново ссылочный невольник Пушкин приезжал на «случайную» встречу с однокашником, племянником и подопечным Алексея Никитича. Зимой 1837-го именно Пещуров как псковский губернатор отдавал распоряжения о похоронах поэта в Святогорском монастыре, а летом того же года отправил в имение Пушкиных губернского землемера Иванова, чтобы тот составил подробный план и описание Михайловского», – отметили в музее.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что в работе круглого стола принимают участие музейщики, библиотекари, педагоги, историки и краеведы из Белоруссии (Витебск) и России (Псков, Пушкинские Горы).