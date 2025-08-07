Газопровод построили в псковской деревне Задолье

16:02, 07 августа 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод построили в деревне Задолье Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети протяжённостью 6,8 километра проложили в рамках догазификации, они создали возможность для газификации 57 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей смонтировали три пункта редуцирования газа.

От жителей населённого пункта уже приняли 31 заявку на догазификацию. 19 собственников заключили с газовой компанией комплексные договоры, в рамках которых ведётся строительство сетей до домовладения и его подготовка к приёму газа.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Мазилино Псковского района, а распределительный газопровод протяжённостью десять километров – в деревне Северик Псковского района.