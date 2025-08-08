О грудном вскармливании расскажут в эфире программы «Анамнез»

12:58, 08 августа 2025, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 8 августа, в 14:00. Гостьей станет врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию Псковского клинического перинатального центра Кристина Покровская.

Почему грудное вскармливание считается золотым стандартом питания для новорождённых? Какая тенденция наблюдается среди матерей, которые выбирают грудное вскармливание? Как грудное вскармливание влияет на здоровье матери и ребёнка? Какие преимущества даёт длительное грудное вскармливание? Как современные исследования оценивают связь между длительным ГВ и интеллектуальным развитием ребёнка?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.