Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Путешествие не удалось: двух собак задержали на госгранице в Псковской области

Путешествие двух собак досрочно завершили на госгранице в Псковской области из-за нарушений ветеринарных требований. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На участках государственной границы России с Эстонией и Латвией в Псковской области сотрудники Управления Россельхознадзора за прошедшую неделю запретили перемещение двух собак в рамках ветеринарного контроля.

Одна из собак, породы померанский шпиц, направлялась с хозяином из России в Молдавию, а другая, породы акита-ину, – из Эстонии в Псков.

В ходе проверки документов выяснилось, что у одной из собак отсутствовал лабораторный анализ на титр антител к вирусу бешенства, а также не была сделана отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. У второй собаки в ветеринарном паспорте не было информации о вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки, если она не была привита в последние 12 месяцев от чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций и лептоспироза.

Сотрудники Россельхознадзора оформили акты и декларации о возврате животных, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Ярмарка мёда открылась в Детском парке Пскова
08 августа 2025

Сладкий праздник: медовая ярмарка в Пскове
08 августа 2025

Улицу Вокзальную в Пскове почти полностью отремонтируют
08 августа 2025

Контрасты лета
08 августа 2025

«Михайловское» приглашает на интерактивные программы в эти выходные
08 августа 2025

В Псковской области сократилось число пострадавших от укусов клещей
08 августа 2025

О грудном вскармливании расскажут в эфире программы «Анамнез»
08 августа 2025

МЧС обеспечит безопасность во время заплыва в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...