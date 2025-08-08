Путешествие не удалось: двух собак задержали на госгранице в Псковской области

12:06, 08 августа 2025, ПАИ

Путешествие двух собак досрочно завершили на госгранице в Псковской области из-за нарушений ветеринарных требований. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На участках государственной границы России с Эстонией и Латвией в Псковской области сотрудники Управления Россельхознадзора за прошедшую неделю запретили перемещение двух собак в рамках ветеринарного контроля.

Одна из собак, породы померанский шпиц, направлялась с хозяином из России в Молдавию, а другая, породы акита-ину, – из Эстонии в Псков.

В ходе проверки документов выяснилось, что у одной из собак отсутствовал лабораторный анализ на титр антител к вирусу бешенства, а также не была сделана отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. У второй собаки в ветеринарном паспорте не было информации о вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки, если она не была привита в последние 12 месяцев от чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций и лептоспироза.

Сотрудники Россельхознадзора оформили акты и декларации о возврате животных, уточнили в пресс-службе.