Псковская прокуратура заставила работодателей погасить сотрудникам 14 млн рублей долгов по зарплате

12:33, 08 августа 2025, ПАИ

В прокуратуре Псковской области прошло расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за первое полугодие года и определили задачи по укреплению законности и правопорядка на второе полугодие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В работе коллегии участвовали заместители прокурора области, руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области, а также все городские и районные спецпрокуроры.

Прокурор области Андрей Мошков отметил, что в первом полугодии прокуроры вместе с органами власти, правоохранительными и контролирующими органами в условиях санкций и иных недружественных действий иностранных государств решали основополагающие задачи обеспечения законности и правопорядка в регионе, а также координировали борьбу с преступностью.

Всего по результатам проведённых проверок была обеспечена защита нарушенных прав двух тысяч граждан. Также предупреждалось издание органами государственной власти области и местного самоуправления незаконных нормативных правовых актов, осуществлялось надзорное сопровождение реализуемых в регионе национальных проектов.

Также по инициативе органов прокуратуры возбудили и расследуют три уголовных дела по фактам мошенничества в особо крупном размере из-за длительного неисполнения заключенных муниципальных контрактов.

Кроме того, с помощью прокурорского надзора погасили долг по оплате труда перед 240 работниками на сумму более 14 миллионов рублей.

На постоянном контроле в прокуратуре находились вопросы соблюдения законности в сфере оказания медицинской помощи, обеспечения населения лекарственными препаратами, социальной поддержки инвалидов и престарелых. Также проведена работа по устранению нарушений законов о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

По итогам коллегии приняты меры, направленные на повышение эффективности работы и улучшение состояния законности в регионе, отметили в пресс-службе прокуратуры.