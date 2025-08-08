Полмиллиона рублей штрафа заплатила псковская организация за подкуп руководства вагонного депо

17:44, 08 августа 2025, ПАИ

АО «Псковвтормет» оштрафовали за подкуп руководства вагонного депо, сообщили ПАИ в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Установлено, что в 2023 году представитель компании передал 109 тысяч рублей начальнику пункта техобслуживания вагонов Новгородского эксплуатационного вагонного депо Санкт-Петербург – Сортировочный – Московский за ускорение отгрузки лома чёрных металлов.

В отношении организации возбудили административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица). В результате организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Ранее суд признал виновными взяткополучателя и взяткодателя.