Умер народный артист России Иван Краско

Умер народный артист России Иван Краско. Ему было 94 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова.

Причиной смерти стали осложнения на фоне инсульта и последствия онкологии.

Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Кремень», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Юркины рассветы», «Блокада», «Принц и нищий» и другие.

