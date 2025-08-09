Более 80 курсантов Военного учебного центра ПсковГУ получили выпускные документы

19:01, 09 августа 2025, ПАИ

Торжественная церемония вручения выпускных документов состоялась в Военном учебном центре ПсковГУ. Их вручили 85 курсантам по итогам прохождения междисциплинарных экзаменов по теории и практической подготовке (огневой, тактической, военно-медицинской, разведывательной подготовкам, а также по подготовке связи, радиационной, химической и биологической защите, военной топографии), сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

85 человек получили воинские звания «младший сержант» либо «рядовой запаса».

«Студенты изучали те же предметы, что и военнослужащие в армии. Но на подготовку было выделено больше времени, поэтому была возможность уделить более пристальное внимание приобретению теоретических знаний. Вместе с тем студенты получили достаточно высокие практические навыки, подтвердили свои знания и умения, полученные по специальностям «командир отделения», «командир боевой машины» и «старший стрелок» и готовы стать защитниками Родины. Курсанты прошли учебные сборы на базе воинской части, и мы благодарим командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии за эту возможность. Курсанты приобрели необходимые качества как защитники Отечества, сплотились как боевые товарищи и стали достойным мобилизационным резервом Вооруженных сил Российской Федерации», – подчеркнул начальник ВУЦ полковник Вадим Беда.

По словам студента Петра Щукина, Военный учебный центр ПсковГУ дал курсантам всестороннюю подготовку. Это и огневая подготовка, и тактическая медицина, включая оказание первой помощи, и рытье окопов, и способы ведения боя в различных условиях обстановки.

«Больше всего мне запомнится хорошее отношение преподавателей. К нам относились с уважением, всегда были готовы помочь, ответить на вопросы. Я бы рекомендовал поступать в Военный учебный центр, так как обучение здесь позволяет получить военную специальность параллельно с учёбой в вузе, приучает к дисциплине, даёт важные знания, которые пригодятся в жизни, например, знания в сфере медицины», – отметил выпускник ВУЦ.

Студент Антон Поляков поблагодарил руководство и преподавателей ВУЦ за полученные умения и навыки, которые, по его мнению, пригодятся в гражданской жизни.

«Возможность обучения у боевых офицеров ВДВ – большая честь для нас. Поступая в ВУЦ, я хотел попробовать себя, свои силы, приобщиться к будням военнослужащих Воздушно-десантных войск, почувствовать, каково это – быть десантником», – сказал курсант.

Магистрант ПсковГУ Фёдор Артюшков всегда хотел посвятить свою жизнь военному делу и служению Родине. Поэтому, когда двери Военного учебного центра открылись перед студентами, он был в первых рядах среди тех, кто подал документы на зачисление.

«Два года обучения были замечательным временем, которое мы провели с большой пользой для себя и для Родины. Я научился всему, что должен уметь делать каждый солдат: выполнять нормативы и требования воинских уставов, стрелять, ходить строевым шагом, петь строевые песни», – отметил Фёдор Артюшков.

Новый набор в ВУЦ ПсковГУ стартует в сентябре 2025 года. Обучение смогут пройти студенты первого, второго и третьего курсов бакалавриата и первого курса магистратуры, успешно справившиеся со вступительными испытаниями. Набор будет осуществляться по специальностям «старший стрелок», «оператор БПЛА» (срок обучения составляет 1,5 года), а также «офицер медицинской службы» (срок обучения – 2,5 года).

Напомним, в настоящее время в Военном учебном центре Псковского государственного университета проходят обучение 218 курсантов по четырём программам подготовки. В их числе – «лечебное дело в наземных войсках» Главного военно-медицинского управления, «командир отделения (стрелкового)», «старший стрелок», «старший оператор БПЛА» Воздушно-десантных войск.