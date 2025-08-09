Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День города отмечают в Печорах

День города отмечают в Печорах сегодня, 9 августа, пишет газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Утром печеряне и гости города прошли праздничным шествием по центральным улицам Печор.

Фото: газета «Печорская правда»

Также печеряне возложили цветы к стеле в честь освободителей Печор. Официальные лица, представители духовенства, местных организаций, жители и гости города отдали дань памяти тем, кто 81 год назад освободил Печоры от немецко-фашистских захватчиков.

  • В Печорах празднуют День города
    Фото: газета «Печорская правда»
  • В Печорах празднуют День города
    Фото: газета «Печорская правда»
  • В Печорах празднуют День города
    Фото: газета «Печорская правда»
  • В Печорах празднуют День города
    Фото: газета «Печорская правда»
  • В Печорах празднуют День города
    Фото: газета «Печорская правда»
  • В Печорах празднуют День города
    Фото: газета «Печорская правда»
  • В Печорах празднуют День города
    Фото: газета «Печорская правда»
  • В Печорах празднуют День города
    Фото: газета «Печорская правда»
  • В Печорах празднуют День города
    Фото: газета «Печорская правда»

По традиции в этот день печеряне чествовали жителей за добросовестный труд и активную общественную деятельность. За выдающийся вклад в развитие муниципалитета звания «Почётный гражданин Печорского муниципального округа» удостоена Вера Николаевна Печникова. Также вручили благодарности юбилярам совместной жизни, молодожёнам и многодетным семьям за сохранение семейных ценностей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Фестиваль «Взвар-2025» прошёл в Невеле в честь Дня города
09 августа 2025

V Музыкальный фестиваль памяти отца Георгия Мицова прошёл в Опочецком районе
09 августа 2025

Званием «Почётный гражданин Печорского муниципального округа» наградили Веру Печникову
09 августа 2025

Фестиваль «Культурные мосты» впервые прошёл в Печорах
09 августа 2025

День города отмечают в Печорах
09 августа 2025

Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий – объясняем в карточках
09 августа 2025

«Спасибо Псковской земле за то, что она нас объединила»: «Летний институт» завершился в ПсковГУ
09 августа 2025

Пять проектов продвижения русского языка за рубежом представили участники «Летнего института» в ПсковГУ
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...