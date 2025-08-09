День города отмечают в Печорах
День города отмечают в Печорах сегодня, 9 августа, пишет газета «Печорская правда».
Утром печеряне и гости города прошли праздничным шествием по центральным улицам Печор.
Также печеряне возложили цветы к стеле в честь освободителей Печор. Официальные лица, представители духовенства, местных организаций, жители и гости города отдали дань памяти тем, кто 81 год назад освободил Печоры от немецко-фашистских захватчиков.
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
По традиции в этот день печеряне чествовали жителей за добросовестный труд и активную общественную деятельность. За выдающийся вклад в развитие муниципалитета звания «Почётный гражданин Печорского муниципального округа» удостоена Вера Николаевна Печникова. Также вручили благодарности юбилярам совместной жизни, молодожёнам и многодетным семьям за сохранение семейных ценностей.
Званием «Почётный гражданин Печорского муниципального округа» наградили Веру Печникову
«Спасибо Псковской земле за то, что она нас объединила»: «Летний институт» завершился в ПсковГУ