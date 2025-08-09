День города отмечают в Печорах

21:09, 09 августа 2025, ПАИ

День города отмечают в Печорах сегодня, 9 августа, пишет газета «Печорская правда».

Утром печеряне и гости города прошли праздничным шествием по центральным улицам Печор.

Также печеряне возложили цветы к стеле в честь освободителей Печор. Официальные лица, представители духовенства, местных организаций, жители и гости города отдали дань памяти тем, кто 81 год назад освободил Печоры от немецко-фашистских захватчиков.



Фото: газета «Печорская правда»



По традиции в этот день печеряне чествовали жителей за добросовестный труд и активную общественную деятельность. За выдающийся вклад в развитие муниципалитета звания «Почётный гражданин Печорского муниципального округа» удостоена Вера Николаевна Печникова. Также вручили благодарности юбилярам совместной жизни, молодожёнам и многодетным семьям за сохранение семейных ценностей.