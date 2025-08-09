О возможности попасть в «Музейную почту» даже в её выходные рассказали в «Михайловском»

18:25, 09 августа 2025, ПАИ

Возможность посещения выставочного зала «Музейная почта» и мастер-класса «Загадки русского языка», который проводят тут же, в выходные (для этого зала это понедельник и вторник) открыта для организованных групп сейчас, в дни особо мощного туристического потока. Допускается это строго по предварительным заявкам, сообщили ПАИ в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

В настоящее время, напомнили в «Михайловском», в выставочном зале «Музейная почта» развёрнута большая фондовая экспозиция «Но ты – губерния Псковская…» Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину». Эта выставка проходит под знаком 200-летия пребывания поэта в псковском родовом имении в так называемой северной ссылке и рассказывает о псковских дорогах Пушкина: в Порхове, Новоржеве, Опочке, Острове. «Во время михайловской ссылки за пределы Псковской губернии Александра Сергеевича не пускали, – напомнили в музее. – Однако саму губернию в эти месяцы он изъездил вдоль и поперёк по почтовым трактам и ухабистым просёлкам. Ездил и по необходимости, и ради «особых интересов», и просто, чтобы хоть ненадолго переменить обычную обстановку. По сути, дороги, по которым проезжал Пушкин, имения, села и городища предоставляют собой уникальные памятники прошлого Псковского края, пушкинской эпохи. Без них наше представление о жизни поэта было бы неполным», – подчеркнули в «Михайловском».

В музее особо отметили, что гости музея в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить билет на эту выставку Пушкинской картой.