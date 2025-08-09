Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий – объясняем в карточках

Какая медицинская помощь доступна бесплатно в рамках программы государственных гарантий, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.

Конституция РФ гарантирует гражданам бесплатную медицинскую помощь в государственных учреждениях в рамках программы госгарантий.

Какие виды помощи доступны бесплатно, куда обратиться, если право гражданина на бесплатную медицинскую помощь нарушено, смотрите в карточках Минздрава РФ.

  • Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий
    Фото: Минздрав РФ
  • Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий
    Фото: Минздрав РФ
  • Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий
    Фото: Минздрав РФ
  • Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий
    Фото: Минздрав РФ
  • Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий
    Фото: Минздрав РФ
  • Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий
    Фото: Минздрав РФ
  • Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий
    Фото: Минздрав РФ
  • Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий
    Фото: Минздрав РФ

Ранее специалисты Минздрава РФ рассказали, как сохранить острый ум до старости.

