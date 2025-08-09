Какая медпомощь доступна бесплатно в рамках госгарантий – объясняем в карточках
Какая медицинская помощь доступна бесплатно в рамках программы государственных гарантий, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.
Конституция РФ гарантирует гражданам бесплатную медицинскую помощь в государственных учреждениях в рамках программы госгарантий.
Какие виды помощи доступны бесплатно, куда обратиться, если право гражданина на бесплатную медицинскую помощь нарушено, смотрите в карточках Минздрава РФ.
-
Фото: Минздрав РФ
-
Фото: Минздрав РФ
-
Фото: Минздрав РФ
-
Фото: Минздрав РФ
-
Фото: Минздрав РФ
-
Фото: Минздрав РФ
-
Фото: Минздрав РФ
-
Фото: Минздрав РФ
Ранее специалисты Минздрава РФ рассказали, как сохранить острый ум до старости.
