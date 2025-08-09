«Спасибо Псковской земле за то, что она нас объединила»: «Летний институт» завершился в ПсковГУ

20:28, 09 августа 2025, ПАИ

Торжественная церемония закрытия международного проекта «Летний институт», инициированного Минобрнауки России, состоялась в Псковском государственном университете сегодня, 9 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова поблагодарила Министерство науки и высшего образования РФ за возможность участия в реализации проекта «Летний институт», направленного на поддержку молодых исследователей и преподавателей русского языка как иностранного. Также представитель вуза выразила признательность в адрес сотрудников университета, которые участвовали в реализации программы.

«И, конечно же, я благодарю участников и вузы восьми стран, которые приехали к нам. Желаю, чтобы эти две недели оставили важный след в вашей профессиональной деятельности, а также любовь к России и нашему замечательному городу. Надеюсь, проекты, которые вы представили на защите, будут успешно реализованы», – сказала Ольга Серова.

По итогам защит международных образовательных проектов участникам вручили удостоверения о повышении квалификации по направлению «русский язык как язык межнационального общения».

«Я участвовала во многих проектах, но в таком душевном и тёплом – впервые. Спасибо за то, что вы познакомили нас: надеюсь, мы будем дружить, вместе реализовывать наши проекты. Дальше нас ждёт большая работа, и нас всех объединяет одно – это русский язык, который мы любим и продвигаем. В «Летнем институте» всё было продумано до мелочей, начиная с образовательной программы и завершая логистикой. Благодаря насыщенной культурной программе мы действительно соприкоснулись с наследием русского народа – это дорогого стоит!» – отметила преподаватель Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н.Ельцина Айгерим Эрнисова.

По мнению старшего преподавателя кафедры международной журналистики факультета журналистики Белорусского государственного университета Светланы Ерошенко, проект «Летний институт» шире и глубже, чем просто программа повышения квалификации филологов.

«В своей копилке я увожу огромный опыт, которым с нами поделились преподаватели. Этот опыт я смогу использовать в своей стране и с огромной благодарностью и любовью расскажу о своей поездке. Хочется поблагодарить не только организаторов и участников, но и Псковскую землю за то, что она нас объединила. Мы возвращались из Москвы и Санкт-Петербурга сюда как домой», – подчеркнула участница проекта из Белоруссии.

Материалы лекций «Летнего института» применит в своей работе по продвижению русского языка и Динара Умарова из Казахского национального педагогического университета имени Абая.

«Хотелось бы отметить доброе человечное отношение к нам организаторов проекта. Мы чувствовали поддержку и тепло, несмотря на то, что мы взрослые люди. Думаю, этот проект нас очень сильно сплотил и показал, что русский язык действительно объединяет людей из разных стран», – сказала участница.

Напомним, «Летний институт» стартовал на базе ПсковГУ 28 июля. Вуз реализует дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения». В этом году в Псков приехали 25 молодых учёных из восьми стран (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Сербия, Босния и Герцеговина (Республика Сербская), Армения, Абхазия).

Молодые участники погрузились в научно-исследовательскую проблематику и образовательные традиции филологической школы ПсковГУ и его организаций-партнёров по проекту, познакомились с ведущими российскими учёными, занимающимися вопросами изучения коммуникационных основ межнационального общения, роли русского языка как языка межнационального общения в современном мире, анализа проблем и способов их решения в преподавании русского языка в зарубежной школе.