Пять проектов продвижения русского языка за рубежом представили участники «Летнего института» в ПсковГУ

19:54, 09 августа 2025, ПАИ

Защита научно-образовательных проектов участников «Летнего института» по направлению «русский язык как язык межнационального общения» прошла в зале учёного совета Псковского государственного университета сегодня, 9 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Международные команды представили пять проектов, направленных на популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Над инициативами участники «Летнего института» работали на протяжении двух недель.

Проект «Русская мозаика: собираем многополярный мир вместе» предполагает создание интерактивного одноименного сайта «Русская мозаика», на котором каждая страна в разных форматах сможет представить свою культуру. Таким образом, портал выступит как объединяющая платформа в многополярном мире. В рамках проекта участники предложили провести летнюю школу для представителей восьми стран. В программе школы – интенсив по русскому языку, знакомство с культурой России, а также ряд проектных мастерских. Кроме того, проектом запланирован фестиваль «Мозаика будущего», который включает литературный вечер, мастер-классы по народным промыслам, гастрономический день «Русская кухня», театральные постановки на русском языке и День поэзии (стихи на русском и в переводе на национальные языки).

Проект «Сшито-открыто» вырос из мысли о том, что русский язык – нить, которая соединяет культуры. Команда предложила провести Международный поэтический конкурс среди студентов 3-4-х курсов. Цель проекта – развить интерес студентов к русской поэзии и культуре. По итогам сбора заявок, оценки мотивационных эссе и отборочного тура участники предлагают выявить победителей, которые получат возможность учиться в российском вузе на бесплатной основе. Ожидаемый количественный результат – 150 иностранных студентов, качественный – создание сообщества любителей российского образования.

Проект «Межкультурная лаборатория IDeЯ» ставит своей целью пробуждение живого интереса к научному исследованию русского языка и культуры как инструмента для выстраивания диалога между разными народами. По замыслу участников команды, лаборатория может функционировать в разных городах для проведения конференций, исследовательских семинаров и мастер-классов.

Ещё один проект – «Росчерком пера» – рассчитан на школьников и студентов, изучающих русский язык как иностранный, с фокусом на культурном взаимодействии Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Сербии и Белоруссии. Основная задача участников онлайн-марафона – создать авторские стихотворения, мемы и представить художественные декламации произведений Александра Пушкина.

«Посредством русского языка выражается национальная идентичность участников международного проекта из разных стран, – уверена команда. – Реализация проекта будет способствовать поддержке национального литературного творчества современных авторов, популяризации культурного поэтического наследия русских поэтов и укреплению межкультурных отношений и сотрудничества стран-участниц».

Идею проведения образовательного лагеря в Пскове предложила команда, которая представила проект «Пять дней по-русски». Инициатива направлена на решение проблемы сложности изучения русского языка как иностранного вне русской культуры. В программе пятидневного лагеря запланированы «День истории», «День культуры и традиций», «День науки», «День кулинарии», а также «Псков современный».

«Я горжусь вашими проектами, – подчеркнула первый проректор ПсковГУ Ольга Серова, обращаясь к участникам «Летнего института». – Они не просто интересные – они реализуемые. Мы постараемся донести до всех заинтересованных структур и ведомств информацию о ваших инициативах, и надеюсь, ваши проекты найдут своё воплощение и будут способствовать вашей академической карьере. Наука – один из важных стержней, которые могут сформировать целостную личность. И сегодня от представителей ваших профессий во многом зависит, как будут развиваться современные технологии».

Председатель аттестационной комиссии, профессор ПсковГУ Людмила Капитанова поддержала Ольгу Серову в мнении о реализуемости проектов, представленных на защите.

«Идея многополярного мира действительно должна продвигаться, – отметила профессор. – В России в наши дни около 40 докторов наук точечно занимаются проблемой национальной идентификации. Если вы останетесь в образовательном пространстве и будете заниматься этим вопросом, вы сможете быть востребованными специалистами в своих странах. Национальная идентификация, субъектность и стремление к равноправию начинаются именно с образовательной политики. Красной нитью через все ваши проекты проходят социальные коммуникации, модерирующие идеальное устройство мира. То, о чём вы говорите, – это мечта. Но мечта, которую можно реализовать».

По словам доцента ПсковГУ Надежды Смирновой, авторы проектов сумели выявить смысловое ядро своих идей.

«Название у всех прозвучало, на занятии мы говорили: это решающий момент, это то, что привлекает целевые аудитории, – пояснила преподаватель. – Выявлена актуальность проблемы, сформулированы цели, этапы и структура проектов. Самое важное для нас в ходе реализации программы «Летнего института» было создать условия, которые позволили бы участникам открыть для себя что-то неожиданное. Слаженная работа проектных команд позволила создать конструкты продуктов, которые надо доработать. Я думаю, что связи мы сохраним и работу нашу продолжим».

Напомним, «Летний институт» стартовал на базе ПсковГУ 28 июля. Вуз реализует дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения». В этом году в Псков приехали 25 молодых учёных из восьми стран (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Сербия, Босния и Герцеговина (Республика Сербская), Армения, Абхазия).

Молодые участники погрузились в научно-исследовательскую проблематику и образовательные традиции филологической школы ПсковГУ и его организаций-партнёров по проекту, познакомились с ведущими российскими учёными, занимающимися вопросами изучения коммуникационных основ межнационального общения, роли русского языка как языка межнационального общения в современном мире, анализа проблем и способов их решения в преподавании русского языка в зарубежной школе.