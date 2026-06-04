В Пскове не хватает гидов со знанием иностранных языков – эксперт

14:48, 04 июня 2026, ПАИ

В Пскове остро не хватает квалифицированных экскурсоводов, владеющих иностранными языками. Об этом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» заявила основательница туристической компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева.

По словам Александры Лебедевой, запрос на экскурсии на иностранных языках есть, хоть и не такой большой, как несколько лет назад. Однако специалистов, которые могут провести экскурсию на другом языке, очень мало.

Она также вспомнила загадочный для неё случай: «во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Великий Новгород приезжали толпы иностранных болельщиков, а в Псков – ни одного».

«Почему они ездили в Великий Новгород? Их там были толпы, а у нас не было ни одного человека. Как так получилось? Не знаю до сих пор. Недавно это обсуждали», – сказала Александра Лебедева.

По её мнению, для экскурсовода, который решит выучить язык и работать с иностранцами, заработок может быть в пять раз выше.