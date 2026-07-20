Фестиваль реконструкции «Железный град» пройдёт в Изборске 1 августа

13:03, 20 июля 2026, ПАИ

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» пройдёт в Изборской крепости 1 августа. Об этом сообщается в группе музея-заповедника «Изборск» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей-заповедник

































































































































Клубы исторической реконструкции из Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Пскова воссоздадут события XIV–XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху Средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

В программе фестиваля – работа средневекового лагеря с 10:00 до 21:00, детская интерактивная площадка «Живая история» (12:00–21:00) с играми, мастер-классами и средневековой кухней, а также выставка вооружения и доспехов «Доблесть эпох» с мастер-классами по старинным ремёслам. В 12:00–13:00 и 17:00–18:00 будет работать исторический лекторий. Интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (12:00–20:00) познакомит гостей с бытом средневекового военно-полевого лагеря, там же откроется лучный и суличный тир.

В 13:00 состоится открытие фестиваля с представлением клубов и дефиле исторического костюма и доспеха XIV–XV веков, а затем – сражение по правилам манёвров. В 14:30 запланировано дефиле костюма и доспеха, показательные выступления клубов и реконструкция эпизода сражения. В 17:00–19:00 в соборе Николая Чудотворца пройдёт всенощное бдение.

На фестивале выступят этно-фолк-группы «ДаркРивер» (12:00–13:00 и 16:00–17:00) и «Спиритал Сизонс» (14:00 и 19:30–21:00). В 18:00–19:30 запланированы соревнования по средневековой настольной игре «Алькерк», мастер-класс «Летопись древнего города Изборска», игра «Юный зодчий» и творческое занятие «Ткачество – это просто!».