О легендах и реальных фактах о личности княгини Ольги расскажут псковичам

14:07, 19 июля 2026, ПАИ

Краеведческий час «Княгиня Ольга: от легенды к истории» пройдёт в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 24 июля. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«Личность княгини Ольги легендарна и знаменита. В одном только Пскове святой равноапостольной княгине установлено три памятника. Но так ли много мы знаем реальных исторических свидетельств о жизненном пути бабушки крестителя Руси, князя Владимира? И где заканчиваются факты и начинаются овеянные авторитетом старины легенды?» – отметили организаторы.

На краеведческий час приглашаются как дети и их родители, так и те, кто интересуется историей Псковского края.

Мероприятие начнётся в 15:00. Вход бесплатный, но требуется предварительно записаться по телефону (8 8112) 33-11-23.