Михаил Ведерников пригласил псковичей на кинопремьеры фестиваля «Западные ворота»

12:40, 19 июля 2026, ПАИ

На VII Международный кинофестиваль «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 23 по 26 июля, пригласил жителей региона губернатор Михаил Ведерников.

Зрителей ждёт более ста фильмов из России, Индии, Китая, Казахстана и Таджикистана, конкурсные показы, гала-премьеры, творческие встречи с актёрами и режиссёрами, традиционный конкурс видеоработ от жителей региона «Киностарт», приём заявок на который продолжается до 20 июля.

«Особое место в фестивале занимает программа фонда «История Отечества»: фильмы о выдающихся страницах нашей истории – многие из них посвящены Псковской земле», – написал глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

Среди гостей фестиваля – заслуженные артисты России Мария Шукшина и Владимир Литвинов, советский и узбекский актёр и режиссёр Рустам Сагдуллаев, актриса театра и кино Ольга Будина, актёр театра и кино Андрей Ургант, а также режиссёр и сценарист Алексей Герман-младший.

Фильмом церемонии открытия станет комедия Светланы Самошиной «Трудные папы».

Вход на все кинопоказы и мероприятия свободный. Исключение – церемонии открытия и закрытия.

«Приглашаю всех стать частью фестиваля и первыми увидеть кинопремьеры», – заключил Михаил Ведерников.