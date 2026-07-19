Михаил Ведерников пригласил псковичей на кинопремьеры фестиваля «Западные ворота»
На VII Международный кинофестиваль «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 23 по 26 июля, пригласил жителей региона губернатор Михаил Ведерников.
Зрителей ждёт более ста фильмов из России, Индии, Китая, Казахстана и Таджикистана, конкурсные показы, гала-премьеры, творческие встречи с актёрами и режиссёрами, традиционный конкурс видеоработ от жителей региона «Киностарт», приём заявок на который продолжается до 20 июля.
«Особое место в фестивале занимает программа фонда «История Отечества»: фильмы о выдающихся страницах нашей истории – многие из них посвящены Псковской земле», – написал глава региона в своём канале в мессенджере MAX.
Среди гостей фестиваля – заслуженные артисты России Мария Шукшина и Владимир Литвинов, советский и узбекский актёр и режиссёр Рустам Сагдуллаев, актриса театра и кино Ольга Будина, актёр театра и кино Андрей Ургант, а также режиссёр и сценарист Алексей Герман-младший.
Фильмом церемонии открытия станет комедия Светланы Самошиной «Трудные папы».
Вход на все кинопоказы и мероприятия свободный. Исключение – церемонии открытия и закрытия.
«Приглашаю всех стать частью фестиваля и первыми увидеть кинопремьеры», – заключил Михаил Ведерников.
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