Фестиваль «Сенокосная пора» прошёл в Палкинском районе

21:37, 18 июля 2026, ПАИ

Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» прошёл в деревне Васильево Палкинского района сегодня, 18 июля, пишет газета «Льновод».

«Фестиваль проходит в пятый раз и в этом году он у нас посвящён Году единства народов России. Начинали мы на малой сцене перед Домом культуры – по примеру Дня деревни. Мы придумали вот такой формат, потому что после летних Кузьминок начинается сенокос», – рассказала директор Палкинского районного досугового объединения.

На фестиваль приехали более 10 подворьев, а также творческие коллективы – казачий клуб «Барс», ансамбль «Уграда», семейный ансамбль «Казачок», ансамбли «Изборяне» из Старого Изборска и «Истоки» из Пыталово.

Также в рамках праздника состоялись соревнования по косьбе и работали интерактивные зоны с воспроизведением этапов сенокоса (кошение, ворошение, сбор сена в копну).



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»











Кроме того, для гостей развернулась ярмарка местных фермерских продуктов и изделий народных промыслов.

Отметим, мероприятие организовали администрация Палкинского муниципального округа, Псковский областной центр народного творчества и Палкинское районное досуговое объединение для возрождения народных традиций и организации семейного досуга.