Аншлаг ожидается на творческой встрече с Ольгой Будиной в Псковском агентстве информации

12:03, 20 июля 2026, ПАИ

Регистрация на творческую встречу с актрисой театра и кино, режиссёром и продюсером Ольгой Будиной, которую проводит Псковское агентство информации, официально завершена из-за высокого спроса. Встреча пройдёт в парклете «Эфир» в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» 25 июля в 13:00.

Ольга Будина не только пообщается с участниками встречи, но и представит свой фильм «Белгородские хроники: жаркое лето 23-го». Кинокартина рассказывает о трагических событиях конца мая – начала июня 2023 года, когда диверсионно-разведывательные группы ВСУ при участии наёмников из других стран трижды пытались прорвать государственную границу РФ на территории Белгородской области.

Отметим, Ольга Будина – актриса, режиссёр, продюсер, общественно-политический деятель, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Она снялась более чем в пятидесяти кино- и телекартинах. Среди них – «Романовы. Венценосная семья», «Дневник его жены», «Граница. Таёжный роман», «Идиот», «Московская сага», «Баязет».

Напомним, сейчас продолжается регистрация на творческие встречи с продюсером, режиссёром Ольгой Акатьевой, режиссёром Алексеем Германом – младшим, музыкантом, основателем группы «Кино» Алексеем Рыбиным, актёром, режиссёром, продюсером Владом Фурманом. Принять участие в них может любой желающий.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.