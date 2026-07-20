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Культура

Выставка «Путешествие в сказку» открылась в музее-усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области

В музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в Вечаше открылась выставка «Путешествие в сказку». Экспозиция объединила работы членов Союза художников России и Ассоциации художников Царского Села – супругов Александры Сперанской и Халима Амирова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Каждый из авторов по-своему обращается к теме русской культуры, народных сказок и исторического наследия. Картины Александры Сперанской отличаются насыщенной палитрой, вниманием к деталям и яркими образами. На выставке представлены работы из серий «Истоки», «Жила-была я» и «Путешествие во времени», посвященные культурным традициям и осмыслению прошлого.

Творчество Халима Амирова вдохновлено историей, эпосом и литературой. На его полотнах оживают герои уральских сказов и народных легенд, в том числе «Хозяйка Медной горы» и «Шурале». Значительное место в работах художника занимают и виды Санкт-Петербурга.

Первые посетители уже поделились впечатлениями от экспозиции, отметив яркость, детальную проработку картин и необычную сказочную атмосферу.

Выставка «Путешествие в сказку» будет работать в музее-усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше до 2 сентября.

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