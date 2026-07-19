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Первые участники турмаршрута «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» побывали в «Михайловском»

Первые участники нового межрегионального турмаршрута «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» побывали в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что этот шестидневный маршрут объединяет памятные пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, и уточнили, что до своего визита в Святогорье туристы уже посетили музеи поэта в Северной столице, в городе Пушкине и в Гатчинском районе Ленинградской области, где, в частности, познакомились с местами, связанными с Абрамом Ганнибалом, прадедом поэта, и с Самсоном Выриным – героем повести Пушкина «Станционный смотритель».

В мемориальной усадьбе «Михайловское» Пушкинского заповедника гостей ждала театрализованная программа: «сенные девушки» встретили путешественников псковскими величальными песнями, рассказали о жизни поэта в псковской глуши и даже подарили им листки с рецептами кушаний, которые тот особенно любил.

Кроме обзорной экскурсии по Михайловскому туристы посетили Тригорское, Святогорский Свято-Успенский монастырь с некрополем Ганнибалов и Пушкиных, а также побывали в интерактивном, уникальном не только для музея, но и для всего региона, выставочном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций».

Как подчеркнули в музее, маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» создан в рамках соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Псковской областями, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. В перспективе проект может получить статус национального.

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