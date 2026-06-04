В Псковской области на экскурсии для семей участников СВО выделили более миллиона рублей

15:55, 04 июня 2026, ПАИ

1,3 млн рублей выделено в Псковской области на организацию экскурсионных туров для семей участников специальной военной операции по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Об этом глава региона сообщил в своем официальном канале на платформе MAX.

Губернатор отметил, что на эти средства, выделенные из резервного фонда правительства области, будут организованы экскурсионные поездки в Печоры, Изборск, Себеж, Пушкинские Горы и в усадьбу Ореховно.

«Уже несколько лет мы проводим такие турпоездки по региону и в прошлом году получили большой отклик и запрос на продолжение небольших семейных путешествий», – отметил губернатор.

Он обратил внимание, что такие небольшие семейные путешествия помогают семьям участников СВО переключиться, узнать что-то новое об истории нашей Псковской земли, а главное, интересно провести время вместе.