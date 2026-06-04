Четыре новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области

15:47, 04 июня 2026, ПАИ

Четыре новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова средства выделили из резервного фонда региона.

Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, рассказал губернатор в своём канале в мессенджере МАХ.

«Автобусы передадим в собственность Министерства обороны РФ – они будут использоваться для перевозки личного состава к месту выполнения служебных задач», – добавил губернатор.

Вчера в Ижевске комиссия минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Михаил Ведерников подчеркнул, что в ходе осмотра замечаний не выявили, транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию.

Автобусы уже отправили в регион, они прибудут в Псков в самое ближайшее время. «Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим. Победа будет за нами», – заключил глава региона.