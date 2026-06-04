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Общество

Четыре новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области

Четыре новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова средства выделили из резервного фонда региона.

Фото из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, рассказал губернатор в своём канале в мессенджере МАХ.

«Автобусы передадим в собственность Министерства обороны РФ – они будут использоваться для перевозки личного состава к месту выполнения служебных задач», – добавил губернатор.

Вчера в Ижевске комиссия минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Михаил Ведерников подчеркнул, что в ходе осмотра замечаний не выявили, транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию.

Автобусы уже отправили в регион, они прибудут в Псков в самое ближайшее время. «Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим. Победа будет за нами», – заключил глава региона.

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