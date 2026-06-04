Портрет современного туриста в Пскове заметно изменился – эксперт

15:55, 04 июня 2026, ПАИ

Портрет современного туриста в Пскове заметно изменился – он помолодел. Стало много путешественников в возрасте 35–45 лет. Об этом заявила основательница туристической компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 4 июня.

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По словам Лебедевой, раньше в Псков приезжали в основном пенсионеры провести выходные, сейчас же много людей 35–45 лет, которые раньше ездили за границу, а теперь путешествуют по России.

Они приезжают на три-четыре дня, часто с детьми, причём не только в выходные, но и в будни.

Продолжительность пребывания в регионе увеличилась. Псковская область – уже довольно давно не регион выходных. «Последние лет пять едут на пять–семь дней», – рассказала эксперт.

Идеальный турист, как отметила Александра Лебедева, – тот, кто восхищается городом. «Сложно работать с теми, кого заставили приехать. С такими тоже сталкиваешься. Например, жена любит путешествовать и взяла с собой мужа, которому совершенно ничего не интересно. Он бы хотел поехать на рыбалку», – сказала она.

По её словам, туристы, которым нравится Псков, потом выкладывают в интернете видео и советуют город другим.